O operário Gabriel Oliveira Netto, 28 anos, morto em acidente de trabalho em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na segunda-feira (8) não possuía treinamento e capacitação para operar o elevador de carga, aponta o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A estrutura se desprendeu do prédio em obras e desabou do último pavimento, provocando a morte do trabalhador.