A principal hipótese para a queda do elevador de carga que causou a morte do operário Gabriel Oliveira Netto, 28 anos, em uma obra em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na última segunda-feira (8) é uma ruptura na estrutura de ancoragem, que fixa e mantém conectado o equipamento ao prédio em obras. O caso é investigado pela Polícia Civil como acidente de trabalho.