A Divisão de Engenharia do Instituto-Geral de Perícias (IGP) deu início ao exame das peças do elevador de carga que despencou do alto de uma construção na segunda-feira (8), em Capão da Canoa, ocasionando a morte de Gabriel Oliveira Júlio Netto, 28 anos. O caso, conforme a Polícia Civil, é investigado preliminarmente como um acidente de trabalho e terá nos laudos periciais os mais relevantes indicativos para a conclusão das apurações.