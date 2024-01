A vítima da queda de um elevador de cargo em Capão da Canoa foi enterrada na tarde desta terça-feira (9) em Cruz Alta, no noroeste gaúcho. Gabriel Oliveira Júlio Netto, 28 anos, era funcionário do prédio em obras e começaria uma jornada dupla de trabalho em um bar no litoral na segunda (8), o mesmo dia do incidente.