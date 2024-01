O temporal que sacudiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (17) provocou danos extensos em várias partes do Estado e convulsionou a rotina do maior município gaúcho. O mau tempo se abateu sobre pelo menos 39 cidades, conforme relatório da Defesa Civil estadual atualizado até a tarde desta quarta (17), e chegou a deixar 1,1 milhão de clientes sem luz no começo da manhã. Os dados oficiais indicavam ainda 4,8 mil pessoas afetadas, 12 feridas e 48 desalojadas à tarde. Um homem morreu em Cachoeirinha.