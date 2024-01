O tão aguardado reencontro entre Chayane Viana e a família deve acontecer logo. O marido da cirurgiã-dentista gaúcha está acertando os últimos detalhes necessários para que ela volte ao Rio Grande do Sul neste sábado (13). Uma aeronave equipada com UTI e com equipe médica fará o transporte. O custo é de cerca de R$ 500 mil. Os familiares seguem tentando arrecadar esse valor com uma vaquinha online. Chayane está internada desde a semana passada em um hospital de Punta Cana, com quadro de pneumonia grave. O casal, que vive em Pelotas, passou a virada do ano no Caribe e planejava voltar no último domingo (7).