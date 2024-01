O que era para ser um período de descanso virou um pesadelo para o casal gaúcho Chayane Viana, 32 anos, e Maurício Nowak, 38 anos. Em 25 de dezembro de 2023, eles saíram de Pelotas, no sul do RS, rumo a Punta Cana, na República Dominicana, para passar férias. Voltariam no último domingo (7), mas, dias antes, Chayane foi internada com quadro grave de pneumonia em um hospital local. Ela está sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a família busca apoio financeiro para trazê-la de volta ao Rio Grande do Sul (veja mais abaixo como ajudar), o que chega a custar quase R$ 500 mil.