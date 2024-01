Um banhista gaúcho de 49 anos morreu afogado no final da manhã desta terça-feira (9) na praia de Ponta das Canas, em Florianópolis, Santa Catarina. A vítima foi identificada como Gilmar Roberto Silveira Rodrigues. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento no mar ocorreu por volta do meio-dia. As equipes tentaram reanimar o homem, que sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.