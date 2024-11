A Rua Hércules Galló, no centro de Caxias do Sul, terá bloqueios parciais e totais nesta segunda-feira (25). A medida serve para que a equipe técnica do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) possa realizar uma sondagem e pesquisa de interferências para a execução de um novo projeto de redes de esgotamento sanitário. Os trabalhos começam às 8h e seguem até as 16h.