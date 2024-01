O sonho de uma família de Roca Sales é garantir, após a morte, a reunião de uma mãe com seus dois filhos. O trio foi separado, em vida, pelo turbilhão em que se transformou o Rio Taquari durante a enchente que assolou a região em setembro do ano passado. Os corpos de Larah Hennig, de sete meses, e Lincoln Tailãn Hennig, sete anos, foram localizados menos de uma semana depois de a enxurrada destruir a casa onde estavam com os pais, com os avós paternos e um tio da avó. Quatro meses após a tragédia, o paradeiro da mãe das crianças, Deiser Cristiane Vidal, 32 anos, permanece desconhecido. Além dela, os bombeiros seguem em busca de outras quatro pessoas.