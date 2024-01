Pelo menos 40 homens do corpo de bombeiros de Aracaju, em Sergipe, seguem trabalhando nesta segunda-feira (1º) em busca de desaparecidos depois da explosão e desabamento parcial de um prédio com 44 apartamentos no bairro Santo Antônio, na zona norte da capital, na manhã de domingo (31). Três pessoas morreram e outras três seguiam desaparecidas no começo desta tarde.