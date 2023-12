Uma explosão em uma empresa de fogos de artifício causou um incêndio no bairro São Luiz da 6ª Légua, em Caxias do Sul, no início da tarde deste sábado (30). O caso aconteceu no pavilhão da empresa Multi Fogos, localizado na Rua Ana Fiori. Segundo a Brigada Militar, quatro pessoas realizavam uma confraternização no local quando o fogo começou. Um homem de 39 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas. A vítima é o soldado Potiguara Galvam Ribas, presidente estadual da Associação da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar.