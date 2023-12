O comando do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul confirmou a morte de Potiguara Galvam Ribas, 39 anos. O soldado estava na empresa de fogos de artifício do bairro São Luiz da 6ª Légua quando uma explosão deu início ao incêndio que atingiu o local, por volta de 13h deste sábado (30).