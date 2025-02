3ª edição do CarnavAU dos Goldens movimenta os pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul

Ao som das clássicas marchinhas e muito calor, a 3ª edição do CarnavAU dos Goldens reuniu diversos cachorros e tutores nos pavilhões da Festa da Uva, na tarde deste domingo (23). A atividade, além da diversão, teve o objetivo de arrecadar itens escolares para crianças em vulnerabilidade social. O evento foi promovido pelo grupo Golden Retriever da Serra Gaúcha em parceria com o Instituto Amar ao Próximo.

— Já é o terceiro evento que a gente proporciona no Carnaval, é o Golden Retriever Serra Gaúcha que promove, mas é para todos os doguinhos da cidade, famílias, para ter uma tarde divertida. Mas o principal foco é a questão beneficente, então, em parceria com o Instituto Amar ao Próximo, arrecadamos materiais escolares que depois são distribuídos para as crianças de Caxias do Sul e região — destaca Marcela.