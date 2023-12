O levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM/3°BRBM-Osório) aponta que, até as 11h deste sábado (30), 7.920 veículos passaram pela Rota do Sol no sentido Serra-Litoral Norte. A expectativa é que, no total, 17 mil condutores façam o trajeto ao longo do dia.