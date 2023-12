Milhares de moradores da Serra aproveitaram o final da tarde desta sexta-feira (29) de tempo seco e o feriadão de Ano-Novo para se deslocarem ao Litoral Norte. Até as 20h, 16.320 veículos haviam passado pela Rota do Sol, principal via de acesso entre as regiões, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). O número supera a média prevista para o dia, que era de 13,8 mil.