O corpo de Caio Alexandre da Silva, 18 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (18) em Candelária, no Vale do Rio Pardo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, ele foi vítima de afogamento. O jovem atuava no 1º Regimento de Carros de Combate do Exército, em Santa Maria, e estava desaparecido desde a tarde de domingo (17).