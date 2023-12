Pelo menos três pessoas que se banhavam em rios e cachoeiras no domingo (17), dia de muito calor no Rio Grande do Sul, morreram afogadas. Os casos foram confirmados em Gravataí, na Região Metropolitana, Dois Irmãos, Vale do Sinos, e Paverama, no Vale do Taquari. Há um quarto caso, de um jovem que desapareceu no Rio Pardo, em Candelária, e que está sendo procurado.