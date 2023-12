O perfil Choquei, que tem 20,6 milhões de seguidores no Instagram e 6,7 milhões no X (antigo Twitter), se manifestou nesta quinta-feira (28) sobre o suicídio de Jessica Vitória Canedo, de 22 anos. Ela foi alvo de ataques após a divulgação de supostas conversas dela com o youtuber Whindersson Nunes, que indicariam um relacionamento entre os dois, o que foi desmentido por ambos.