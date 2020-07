Mais agilidade Após mutirão, bombeiros reduzem tempo médio de análise e vistoria de PPCIs em 37,5% no RS Com isso, as etapas de avaliação dos Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio passaram a levar 20 dias no primeiro semestre de 2020. Resultado é elogiado por empreendedores