Rodovia de Integração do Sul Com pedágio de R$ 4,30, Grupo CCR vence leilão e assume quatro BRs no RS Tarifa será cobrada em cada uma das praças e em ambos os sentidos. Concessionária deve assinar contrato no dia 9 de janeiro e ficará responsável pelas rodovias federais 101, 290 (freeway), 386 e 448 (Rodovia do Parque) por 30 anos