Projeto em ponto morto MAPA: veja os locais dos pedágios das quatro BRs que serão concedidas no RS Edital para repassar à iniciativa privada a administração das BRs 386, 101, 290 (freeway) e 448 (Rodovia do Parque) está sob análise do TCU desde outubro de 2017. Liberação tende a ficar para o segundo semestre