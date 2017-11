Manchetes

- Terminam hoje as inscrições para o vestibular 2018 da Ufrgs.

- A prefeitura de Porto Alegre quita hoje a terceira parcela da folha do funcionalismo de outubro.

- Agentes da Polícia Civil entram em greve hoje pelo segundo mês seguido por conta do atraso no pagamento dos salários.

- Mais uma criança morreu nesta madrugada vítima do incêndio de uma creche na cidade mineira de Janaúba, no início do mes passado.