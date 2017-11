De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família saiu da região do bairro Lami no feriado de finados para aproveitar o dia em uma ilha do Guaíba. No final da tarde, quando eles retornavam a Porto Alegre, houve um problema na bomba de porão - que retira água que eventualmente entra no barco. A embarcação teria afundado por causa disso.