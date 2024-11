O projeto de construção do aeroporto de Vila Oliva esteve entre os principais temas de debate na campanha eleitoral deste ano em Caxias do Sul. O foco, porém, não foi a necessidade praticamente consensual de tornar o terminal realidade. As discussões entre os então candidatos Maurício Scalco (PL) e Adiló Didomenico (PSDB), se concentraram na existência ou não de recursos federais para a realização da obra.