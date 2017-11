Reprodução

Balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na noite deste domingo (5) aponta para uma abstenção de 30,2% no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Foi confirmada a presença de 4,7 milhões de inscritos, com mais de 2 milhões de faltosos.

A diretora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) Eunice Santos, disse que o percentual de abstenção é alto, mas está na média das edições anteriores. No ano passado, o Enem foi encerrado com 29,19% dos candidatos ausentes.

Mendonça Filho atribuiu a redução às medidas adotadas este ano, como a estreia da prova personalizada e do uso de detectores de ponto eletrônico. Sobre a abstenção, o ministro disse que o número alto reforça a importância das novas regras de isenção adotadas este ano. O candidato isento do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2017 que não compareceu às provas e não justificar a ausência do sistema de inscrição em 2018, por meio de documento legal, perderá o direito a nova isenção.

Entre as ocorrências registradas nesta edição, estão de dois candidatos eliminados por saírem dos locais de prova com o cadernos de questões antes do horário definido no edital. Durante a coletiva, também foi confirmado o caso de um estudante flagrado com maconha no local de prova pelo fiscal de prova, em Brasília. A Polícia Militar foi acionada, mas o candidato pode terminar o exame e não foi eliminado.