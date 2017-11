Foi com surpresa que muitos candidatos reagiram às provas do Enem em 2017. Em primeiro lugar, porque essa é a estreia de uma nova divisão do exame, em dois domingos, com Ciências Humanas, Linguagens e Redação no início, e Matemática e Ciências da Natureza na semana seguinte. E, em segundo, porque os próprios cadernos de prova estavam organizados de maneira diferente.