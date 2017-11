Como em outros anos, o soar da sirene às 13h levou desespero aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que ainda não estavam dentro dos seus locais de prova neste domingo (5). Na PUCRS, em Porto Alegre, muitos participantes perderam a prova por conta de atrasos e distrações. Verner Muguerza, 19 anos, não se conformava com o fato de ter ido buscar uma água na lanchonete ao lado do prédio em que prestaria o exame e, ao voltar, deparou com a porta sendo fechada.