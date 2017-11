A proposta da redação da edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) surpreendeu internautas na tarde deste domingo (5). O tema "desafios para a formação educacional de surdos no Brasil" foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) logo após o início das provas.

São 6,7 milhões de inscritos para o exame, que começou neste domingo com Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Os candidatos têm até as 19h para concluir as provas. No domingo que vem (12), será a vez de Matemática e Ciências da Natureza.