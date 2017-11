Jefferson Botega / Agencia RBS

Candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5) usaram as redes sociais para comentar questões da prova. Alguns elogiaram a inclusão da música Fim de semana no Parque, dos Racionais MC's.

"Até música do Racionais teve! Chico Buarque e questão falando sobre o Festival de 67! Até que enfim Enem moldou caráter", comentou Rodrigo Nascimento, pelo Twitter.

Para Dhyego Gomez, a prova surpreendeu: "Quem imaginaria que cairia as medidas da Barbie e a letra dos Racionais", disse o estudante.

O exame ainda abordou assuntos como futebol e cinema e teve um texto do ator Gregório Duvivier. "Tinha uma questão sobre futebol no Enem, essa tenho certeza que acertei", disse Raissa Morais.

O filme Ensaio sobre a Cegueira também foi citado na prova. Para Beatriz Corcino, o assunto foi agradável. "Fiquei até feliz lendo a questão", disse a candidata.

O primeiro dia de Enem terminou às 19h. Neste domingo foram aplicadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. No próximo fim de semana, o exame será encerrado com Matemática e Ciências da Natureza.

Por decisão judicial, neste ano, pela primeira vez, quem desrespeitar os direitos humanos não terá, automaticamente, a redação zerada. A decisão foi tomada no sábado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Carmen Lúcia. Ela sustentou que "não se combate a intolerância social com maior intolerância estatal".