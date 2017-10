- A Policia Civil prendeu nesta sexta, em Fontoura Xavier , um criminoso suspeito de participar de diversos ataques a bancos com refém no Estado.

- O prefeito de Santo Antônio das Missões, Puranci Barcelos dos Santos, do PP, recebeu pena de seis anos e sete meses de prisão , em regime semiaberto, e perda do mandato.

- Os funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre decidiram paralisar as atividades por 72 horas a partir do dia 30 de outubro. Eles estão há três meses sem receber salários.