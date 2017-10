Operação Tríade foi deflagrada em maio, com objetivo de desarticular três quadrilhas de assaltos a bancos

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (20), um suspeito de participar de diversos ataques a bancos com reféns no Estado. A prisão foi em Fontoura Xavier, onde ele teria participado de dois assaltos simultâneos em março .

O preso, que não teve o nome divulgado pela polícia, pertence à quadrilha de Alexandre Longhi da Rosa, conhecido como Fazenda. Além de Fontoura Xavier, o grupo é suspeito de assaltos em Monte Belo do Sul, Tupanci do Sul, Putinga e Maximiliano de Almeida, todos com reféns.