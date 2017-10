O Tribunal de Contas do Estado (TCE) encontrou indícios de que o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE) pagou, entre janeiro de 2016 e junho de 2017, pensão a 106 pessoas falecidas. O prejuízo é estimado em R$ 3,7 milhões no período.

A suspeita partiu do cruzamento de dados obtidos através do sistema de recursos humanos do Estado e da base de dados de falecidos (Sistema de Controle de Óbitos – SISOBI). Esse primeiro filtro pelo TCE servirá como base para o trabalho de campo dos auditores.

Na análise, foram considerados apenas os casos em que a data de óbito do pensionista é de pelo menos dois meses anterior à data do último pagamento efetuado. Conforme o TCE, embora o IPE possua controles e atualização do banco de dados, ainda há possibilidade de erros ou fraudes, o que motivou a apreciação.

Em julho deste ano, o tribunal fez cruzamento de dados semelhante, mas referente aos municípios, e encontrou indícios de pagamento de pensão a 43 pensionistas falecidos.

O IPE vai aguardar o relatório de auditoria para se manifestar.