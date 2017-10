Suspeito detido na operação é levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, em Porto Alegre Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

As polícias civis de 17 Estados prenderam pelo menos 80 pessoas na manhã desta sexta-feira (20) durante a megaoperação Luz na Infância, de combate à pedofilia, feita em parceria com a Polícia Federal (PF). As prisões foram em flagrante, resultantes do cumprimento de 92 mandados de busca e apreensão em 24 Estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, são pelo menos nove presos.

Segundo o Ministério da Justiça e Cidadania, os presos em flagrante são suspeitos de disseminar pornografia infantil e pedofilia na internet e, em alguns casos, eles eram também os responsáveis pela produção do material.

A operação é considerada uma das maiores do mundo no combate à pedofilia e envolve 1,1 mil policiais. O trabalho de investigação durou seis meses. A Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública contou com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos.