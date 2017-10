Manchetes

- A baixa no número de passageiros transportados nos ônibus de Porto Alegre em 2017 poderá afetar os salários e décimo terceiro dos rodoviários no final do ano.

- O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin mandou arquivar o processo movido pela ex-mulher do senador Lasier Martins por suposta agressão em março passado.

- O presidente do conselho de ética do senado, João Alberto Souza, do pmdb do maranhao, decidiu arquivar o caso de Aécio Neves.