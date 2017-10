Manchetes

- O ex-empresário de Michael Schumacher defende que a família do heptacampeão mundial de Fórmula-1 deve informar os fãs sobre o estado de saúde do ex-piloto.

- A Defesa Civil está em alerta por causa da elevação do nível do Rio Uruguai em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

- O prazo para aditamento de renovação semestral dos contratos do Fiés firmados no segundo semestre de 2017 foi prorrogado até 20 de novembro.

- A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre abriu hoje o período de inscrições para vagas a crianças de zero a cinco anos de idade, referente ao ano letivo de 2018.

- As agências estaduais do Sine na Região Metropolitana oferecem mais de setecentas vagas de emprego nesta semana.

- O Centro de Integração Empresa Escola oferece 1,598 mil vagas de estágio no Rio Grande do Sul. 914 são para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

- A falta de dinheiro para manutenção nas rodovias federais do Rio Grande do Sul deverá poderá os dois túneis da BR-101, em Morro Alto.

- Já passa de 300 o número de mortos em ataque com caminhões-bomba na Somália.

- A União Europeia adotou hoje novas sanções contra a Coreia do Norte diante da persistência da ameaça que representa para a paz e para a estabilidade internacionais pelo programa nuclear.

- Os três jovens mortos na avenida Protásio Alves, no bairro Bom Jesus, na noite de domingo foram identificados como Gabriel Lopes, 22 anos, Rafael Pinto da Costa, 20 e Guilherme Martinez, 16.

- A juíza responsável pela fiscalização dos presídios da Região Metropolitana esteve hoje no Instituto Penal Pio Buck, que foi interditado pela Justiça.

- A Polícia Federal fez buscas no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima.