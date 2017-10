A forte chuva que atingiu Pelotas, no sul do Estado, no fim da tarde desta sexta-feira (27), causou transtornos e estragos em alguns bairros do município. Conforme o Corpo de Bombeiros, durante o temporal, que ganhou força por volta das 18h, uma árvore caiu em cima de um carro, no cruzamento das ruas Garibaldi e Três de Maio, no bairro Porto, próximo ao centro da cidade. No momento do incidente, duas pessoas estavam dentro do veículo, mas nenhuma delas ficou ferida com o impacto. Equipes da corporação estão no local atuando para desobstruir a via.