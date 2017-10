Amanhecer desta sexta-feira foi de chuva na Capital Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Devido à chegada de uma massa de ar seco, o fim de semana deve ser de tempo seco em boa parte do Rio Grande do Sul. No sábado, o vento úmido que sopra do mar ainda pode provocar chuva fraca na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral. Também há previsão de rajadas de vento de até 60km/h para todo o Estado.

– Há possibilidade de chuva moderada no começo da noite (desta sexta-feira) em Porto Alegre – afirma o meteorologista da Somar William Minhoto.

De acordo com ele, no sábado, a temperatura não sobe muito ao longo do dia. O vento diminui a sensação de abafamento. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17°C e 21°C.

No domingo, a chuva deve ocorrer no Extremo Norte e no Litoral. Há risco de temporal, com rajadas de vento de até 60km/h e granizo em pontos isolados, na divisa com Santa Catarina. Na demais áreas, o sol predomina.

A temperatura pode passar de de 30°C no Noroeste, no Norte e na Fronteira Oeste. Pode fazer 32°C em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros devem registrar entre 16°C e 24°C.