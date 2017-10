Fernando Gomes / Agencia RBS

A Defesa Civil emitiu alerta para a possibilidade de temporal e chuva forte no Rio Grande do Sul entre quarta e sexta-feira (25 e 27), com rajadas de vento que poderão chegar a 80 km/h na quinta.

A chuva ingressa no Estado pelo Noroeste e deve se espalhar por todas as regiões. O risco é de temporal principalmente no Norte e no Noroeste gaúcho, mas também pode haver chuva e vento fortes em algumas áreas das regiões Oeste, Campanha, Centro e Leste.

A maior preocupação é com o aumento do nível dos rios, que já estão cheios devido ao temporal que atingiu o Estado em diversos períodos do mês de outubro. Na tarde desta quarta-feira, já chove fraco no Norte e no Centro do Estado.

Famílias fora de casa

O Rio Grande do Sul ainda tem 33 famílias fora de casa devido ao temporal da última semana. Há desabrigados e desalojados em Dom Pedrito, São Borja e Júlio de Castilhos.