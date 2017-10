A sala de operações da Brigada Militar (BM) de Santa Maria está funcionando dentro de um caminhão. O setor é responsável por receber as ligações da população por meio do telefone 190. O motivo foi o temporal da última quinta-feira (19), que danificou parte do telhado do prédio onde funciona o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon). O veículo, usado em ações da Copa do Mundo de 2014, está estacionado na Rua Pinto Bandeira, no bairro Nossa Senhora das Dores.