Está na história. Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no solo em Paris nesta segunda-feira (5) e se consagrou como a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas. Com a conquista, a ginasta chegou ao seu sexto pódio olímpico, superando os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que possuem cinco medalhas nos Jogos.