O Rio Grande do Sul foi representado por duas atletas da dupla Gre-Nal na conquista da prata pela Seleção Brasileira Feminina. Após a derrota por 1 a 0 na final para os Estados Unidos, neste sábado (10), a goleira Lorena, do Grêmio, e a atacante Priscila, do Inter, concederam, lado a lado, entrevista à Rádio Gaúcha e destacaram o orgulho por representar o povo gaúcho atingido pela enchente.