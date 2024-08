Está no ar a 14ª edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada de Paris. A publicação conta como foi o sábado (10) do Time Brasil, com prata no futebol e bronze no vôlei feminino. Edição ainda traz um balanço da participação brasileira em Paris, com 20 medalhas conquistadas, e bastidores dos colunistas do Grupo RBS direto da Cidade Luz.