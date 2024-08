Eliminada pelo Brasil nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a seleção feminina de futebol da Espanha deixará a França sem medalhas. Nesta sexta-feira (9), as campeãs do mundo decidiram o bronze com a Alemanha e acabaram derrotadas, por 1 a 0. Melhor do mundo, Putellas desperdiçou um pênalti que levaria a decisão para a prorrogação aos 53 minutos do segundo tempo em Lyon.