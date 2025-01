Dissidentes das Farc entregam as armas na Colômbia em meio a ofensiva do ELN

Um total de 104 dissidentes da extinta guerrilha das Farc entregaram suas armas ao Exército, em meio a uma ofensiva lançada contra eles pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) no nordeste da Colômbia, anunciou neste sábado um comando militar.

Entre as centenas de rebeldes que se submeteram às autoridades, 20 são menores de idade, informou o general Luis Cardozo. O Exército também apreendeu dezenas de armas, explosivos e milhares de munições.

Os dissidentes da guerrilha que assinou a paz em 2016 são alvo, desde o último dia 16, de um ataque do ELN. As duas organizações disputam negócios ilegais, como o narcotráfico e a mineração de carvão na região de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela.