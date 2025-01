Conselho de Administração do COB aprova indicação de Emanuel Rego para diretor-geral da entidade

Emanuel será responsável pelo planejamento macro do esporte olímpico do país no ciclo olímpico Los Angeles 2028. Rafael Bello / COB

O Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB) se reuniu nesta quinta-feira (16) e aprovou, por unanimidade, a indicação de Emanuel Rego para o cargo de diretor-geral do COB. A oficialização do nome do campeão olímpico de vôlei de praia ocorre um dia após a posse de Marco La Porta e Yane Marques como presidente e vice da entidade.

Além de diretor-geral, Emanuel também exercerá interinamente a função de diretor de Esportes até escolha de um nome definitivo para este cargo.

Na diretoria-geral do COB, Emanuel será responsável pelo planejamento macro da entidade máxima do esporte olímpico do país no ciclo Los Angeles 2028 e pela liderança de todas as áreas da entidade, que conta com mais de 200 colaboradores.

— A visão do diretor-geral deve ser bem institucional, preparando o COB para todos os seus desafios durante o ciclo olímpico e representando a entidade perante o Movimento Olímpico brasileiro e mundial. Temos que dar prioridade aos projetos de todas as confederações. Elas são o nosso pilar de sustentação. E também os atletas, que vem crescendo através da Comissão de Atletas, se preparando para fazer parte do movimento. E também valorizar a governança da entidade, que já é muito bem feita, e que pode evoluir ainda — afirmou o novo diretor-geral do COB.

Após encerrar sua carreira como atleta, o paranaense de 51 anos se capacitou para atuar na gestão esportiva. Para isso, participou de cursos do Instituto Olímpico Brasileiro, como o Curso Avançado de Gestão Esportiva e o Programa de Carreira do Atleta.

— Estes cursos foram importantíssimos no meu período de transição de carreira, buscando a gestão esportiva. Eles me deram a capacidade de enxergar o mundo dos esportes de forma diferente. E, hoje, chegando no próprio COB em um cargo importante, eu posso contribuir para que outros atletas tenham a mesma vivência nesta construção — comenta o medalhista de ouro em Atenas 2004, prata em Londres 2012 e bronze em Pequim-2008, que também foi tricampeão mundial e bicampeão dos Jogos Pan-Americanos (2007 e 2011).