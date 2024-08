Medalhistas de ouro no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia, serão as responsáveis por levarem a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento deste domingo (11). A dupla, que alcançou o lugar mais alto do pódio na última sexta, conduzirá a delegação brasileira no Stade de France a partir das 16h (horário de Brasília).