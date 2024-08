A defesa do título do salto em altura nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 virou um drama para o italiano Gianmarco Tamberi. Sofrendo com crise renal durante as competições na França, ele revelou neste sábado (10) que precisou ir ao pronto-socorro após vomitar sangue duas vezes. Mesmo assim, postou em suas redes sociais que irá disputar a prova.