A luta sempre esteve presente na vida da canoísta Valdenice Nascimento, 34 anos. Nascida no quilombo Porto de Trás, no interior baiano, a atleta rema desde criança e, por anos, liderou campanhas para que a canoa feminina ingressasse no programa olímpico. E deu certo. Logo na sua estreia em Olimpíadas, classificou-se à semifinal do C1 250 metros, ficando a apenas 0,09 segundo de uma inédita final olímpica.