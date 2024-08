Estreante em Olimpíadas, a baiana Valdenice Nascimento, 34 anos, tornou-se, nesta quinta-feira (8), a primeira mulher a se classificar a semifinal da canoagem de velocidade. Nascida no quilombo Porto de Trás, no interior da Bahia, a atleta foi segundo lugar na sua bateria na prova individual dos 250 metros e exaltou a importância do seu resultado para a luta das mulheres e dos quilombolas brasileiros.